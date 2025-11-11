2024年11月5日の記事を編集して再掲載しています。

今の技術だから可能ではあるが…。

エンジニアのDave Niewinskiさんが「考えられる中で一番怖いロボットは？」とハロウィン用に作ったのが、映画『ターミネーター』に登場した殺戮マシーン「T-800」。

ハロウィーンに殺戮マシーン現る

今はヒューマノイド・ロボットが買える時代なので、「Unitree H1」を仕入れて「T-800」に魔改造させました。

実際は魔改造というより、3D印刷で作ったパーツによるコスプレみたいなものですけどね。

それでも入手したCADデータが不正確だったので「H1」を3Dスキャンするなど、かなりの手間ががかかっています。

完成後はチョコチョコ歩きで壁に激突して倒れるなど、ハロウィーンの小道具としても実用化は遠そうです。

ホントは運動性能が高い

「H1」はバク宙にするたび成功に震えたり、秒速3.3mという高速走行で世界最速記録を持つ、アスリート型のロボです。

ですが映画で見た「T-800」ほどの迫力も恐怖感も、ましてや直進することすらイマイチですね。

T-800はまだ実現不可能っぽい

ハロウィーンのネタとしては最高に面白いものの、現代の科学技術ではまだターミネーターは生み出せないとわかりちょっと安心しました。

