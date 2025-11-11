11月22日の「いい夫婦の日」に先立ち、11日に都内で「いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー 2025」記者発表会が行われ、お笑い芸人はなわ（49）、塙智子さん夫妻が「パートナー・オブ・ザ・イヤー2025」に輝いた。

今年で結婚25周年を迎えた夫妻。3人の子供に恵まれ、7月の結婚記念日にはSNSで銀婚式を執り行ったことを報告していた。はなわは2017年、ベスト・ファーザー賞も受賞している。

選考理由については「今年芸歴30周年を迎え、お笑い芸人の中で異能を発揮する塙さんと、その作詞作曲『お義父さん』に『幸せな家庭だけを夢見る美しい女性』と歌われた智子さんとの和気あいあいの夫婦愛を顕彰し、結婚25周年を祝して同賞を贈ります」としている。

「いい夫婦の日」は、夫婦が絆を深めるための一日。テレビ局や新聞社などのジャーナリストと一般社団法人日本メンズファッション協会会員によるアンケート結果をもとに「パートナー・オブ・ザ・イヤー」が選出される。

昨年は、お笑いコンビ「よゐこ」濱口優、南明奈夫妻が受賞。過去受賞者には、渡辺徹さん＆榊原郁恵夫妻、庄司智春＆藤本美貴夫妻、中尾彬さん＆池上志乃夫妻など、芸能界のおしどり夫婦が名を連ねている。