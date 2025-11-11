アメリカのトランプ大統領は、政府機関の一部閉鎖により欠勤している航空管制官にただちに職場に戻るよう呼びかけました。従わなければ「減給」だとしています。

トランプ大統領は10日、SNSに「すべての航空管制官は今すぐ仕事に戻らなければならない。戻らない者は大幅に“減給”されるだろう」と投稿しました。アメリカの主要空港では、政府機関の一部閉鎖により無給勤務が続いたことから管制官の欠勤が増えていて、航空便の遅延や欠航が続出しています。

トランプ氏は欠勤した管制官を「近い将来に給与が支払われると知りながら、文句ばかり言って仕事を休んだ」などと批判。一方で、休まなかった管制官については、1万ドル＝およそ150万円の「ボーナス支給を推奨する」としています。

こうした中、議会上院は、政府機関閉鎖の解消に向け「つなぎ予算案」を可決しました。政府機関の閉鎖中に行われた連邦職員の解雇の撤回などが盛り込まれたことから、野党・民主党の一部議員が賛成に回りました。

「つなぎ予算案」が下院でも可決され、トランプ氏が承認し成立すれば、政府機関の閉鎖が解消します。