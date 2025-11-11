え、本当に【ダイソー】なの！？ クオリティすんごい！「ショルダーバッグ」
そろそろバッグを新調したい……。そんな大人女性には、オンにもオフにも使いやすいシンプルなショルダーバッグがおすすめ。プチプラで探しているなら、【ダイソー】から登場したアイテムをチェックしてみて。スタイリッシュなデザインで大人の毎日コーデにマッチしやすいだけでなく、収納力もしっかりありそう。デザイン性と実用性を両立したバッグは、お値段以上に活躍するかも。
ワントーンで統一された大人っぽいデザイン
【ダイソー】「ショルダーバッグ」\550（税込）
黒で統一されたシンプルなデザインのショルダーバッグ。カジュアルはもちろんきれいめにも合わせやすく、デイリーコーデの相棒になりそうです。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「バッグ自体が軽量なので、荷物をたくさん入れても体への負担は少ないかも」とのことで、ストレスフリーに持ち歩ける予感。A4より少し小さめという程よいサイズ感のため、幅広いシーンで活躍が期待できます。
大人が持ちやすい！ くすみカラーのショルダーバッグ
【ダイソー】「ショルダーバッグ」\550（税込）
くすんだブルーが上品で、カジュアルながらも大人っぽい雰囲気が漂うショルダーバッグ。ゆったりと曲線を描くキルティング加工が可愛らしく、コーデのワンポイントになりそうです。レポーターのとも*さんによるとこちらは「A4サイズが余裕で入るサイズ」とのことで、通勤や通学用にぴったり。スポーティーなドロスト仕様のショルダーバッグは、一点投入でコーデの鮮度アップに繋がるかも。
※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M