HANA、新曲「NON STOP」リリース決定＆新ビジュアル公開 MOMOKAが大胆イメチェン
【モデルプレス＝2025/11/11】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が、新曲「NON STOP」を年内にリリース決定。あわせて、新ビジュアルが公開された。
◆HANA、新曲「NON STOP」リリース
2025年4月2日のメジャーデビュー以降、立て続けに話題作を発表してきたHANA。本作「NON STOP」は、デビュー後も止まることなく走り続ける彼女たちの“今”をリアルに描いた、決意の1曲となっている。ジャンルや枠にとらわれない音楽性で進化を続けるHANAが、2025年の締めくくりにどのような言葉とサウンドでこの1年の歩みを表現するのか。
◆HANA、大胆イメチェンの新ビジュアル公開
また、リリース日の発表に先駆けて最新のアーティストビジュアルも公開。メンバーのMOMOKAが金髪のボブという大胆なイメージチェンジで登場し、白い空間と白い衣装の世界観の中でも、各メンバーの個性が際立つスタイリッシュなビジュアルに目を引く。セットにはトラスとファーが印象的なアクセントとして配置され、構築的かつ洗練された雰囲気を演出。これまでのHANAとは一線を画す、進化した姿を見せている。（modelpress編集部）
