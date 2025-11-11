杉浦太陽、愛車のキャンピングカー車内を公開「秘密基地みたいでワクワクする」「憧れる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】俳優の杉浦太陽が11月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。愛用のキャンピングカー車内を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】辻希美の夫「秘密基地みたい」キャンピングカーの車内公開
杉浦は「パパのキャンピングカーでコアがお友だちと遊んでます」「秘密基地だね」とつづり、三男の幸空（こあ）くんが友達と車内でくつろいでいる様子を投稿。キャンピングカーの内部は木目調のインテリアが温かみのある空間となっており、リラックスした雰囲気が伝わる投稿となっている。
この投稿には「理想のパパ」「家族時間が素敵」「キャンピングカー広くて快適そう」「子どもたち楽しそう」「秘密基地みたいでワクワクする」「憧れる生活」などの反響が寄せられている。
杉浦は、妻でタレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
