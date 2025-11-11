川栄李奈「お姉ちゃんと遊びに行った」写真に「お姉さんの姿？」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/11】女優の川栄李奈が11月10日、自身のInstagramを更新。姉と出かけた際の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳元AKB「お姉さんの姿？」ゲーセンでの写真
川栄は「ちょっと前にお姉ちゃんと遊びに行った日」とつづり「トゥントゥントゥンサフール」のぬいぐるみを抱えた写真を投稿。このぬいぐるみについて「1回で取れて店員さんがマイクで盛大にお祝いしてくれた 今日から私をトゥントゥンと呼んでください」と続け、クレーンゲーム1回の挑戦でゲットした景品であることを明かしている。
この投稿には「可愛い！」「ぬいぐるみ持っているのはお姉さんの姿？」「お姉ちゃんとのエピソード癒やされる」「お出かけ楽しそう」「仲良し」「ぬいぐるみのセンス最高」「トゥントゥンって何（笑）」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
