¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û»³ËÜÍ³¿¡¡£Ì£ÁÂç¹ëÅ¡¤Ï¶Ã¤¤Î¤ªÃÍÃÊ¡Ö£¸ÂæÊ¬¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥×¡¼¥ë¡Ä¡×ÊÆÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î½»¤àà£Ì£Á¹ëÅ¡á¤ÎÁ´ÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£±£²¾¡£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£´£¹¤È¥¨¡¼¥¹µé¤Î³èÌö¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï£³¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò¥²¥Ã¥È¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë£Í£Ì£Â¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»³ËÜ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¹ëÅ¡¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¡¼¥À¡×¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ò¥ë¥º¤Î¹âµé½»Âð³¹¥Ð¡¼¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î£²£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£²²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡á¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥ê¡¼¥ÈÄ´¤Ù¡Ë¤Î¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼É÷¤ÎÅ¡Âð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ìó£±Ëü£±£°£°£°Ê¿Êý¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£°£²£±Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¹¤µ¤Ç¡¢Ãæ¤Ï¹â¤µ£²£°¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê£¶¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·Áë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥È¥é¥Ð¡¼¥Á¥ó¥â¥¶¥¤¥¯¤ÎÊÉ¤Ë±ï¤É¤é¤ì¤¿³¬ÃÊ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥·¥ã¥È¡¼ÍÍ¼°¤ÎÌÚÀ½Å·°æ¤È¡¢¾²¤«¤éÅ·°æ¤Þ¤Ç¤Î¥¬¥é¥¹ÊÉ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡£¥É¥¢¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÈÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡Å¡Âð¤Î³°¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¼¥×¡¼¥ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥ë¡¼¥à¡¢¥¹¥Á¡¼¥à¥ë¡¼¥à¡¢¥×¥é¥ó¥¸¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢£²¤Ä¤Î¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¡¢ÆÃÂç¤Î¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Æ¥é¥¹¤â¡£Â¾¤Ë¤â¥ï¥¤¥ó¥»¥é¡¼¡¢¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥¢¥¿¡¼¡¢¼Ö£¸ÂæÊ¬¤Î¥Õ¥ëµ¡Ç½¥¬¥ì¡¼¥¸¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö»³ËÜ¤ÏÆ±¤¸¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤¬£±£°Ç¯£·²¯¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÄ¾¸å¤Ë£±£²Ç¯£³²¯£²£µ£°£°Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇìÔÂô¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥»¥ì¥Ö¤Î½ã»ñ»º¥µ¥¤¥È¡Ö¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥Í¥Ã¥È¡¦¥ï¡¼¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹²ÁÃÍ¡×¤Ï£´£°£°£°Ëü¥É¥ë¡Ê£¶£±²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¡£