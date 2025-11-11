原日出子、誕生日に「息子くんが作ってくれた」“絶品”手料理公開「愛情たっぷり」「素敵な親子」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】女優の原日出子が11月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子が作った手羽先を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】66歳女優「焼き色が綺麗」息子が作った手羽先公開
10日に誕生日を迎え、ディナーの様子を公開していた原。「BDプレゼント番外編」と題して、「お誕生日おめでとう〜って息子くんが作ってくれた絶品手羽先」の写真を公開。「美味しかった〜」とコメントし、こんがりと焼けた手羽先が皿に並べられた様子を見せている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「素敵な親子」「息子さん優しい」「美味しそう」「焼き色が綺麗」「誕生日おめでとうございます」「羨ましい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】66歳女優「焼き色が綺麗」息子が作った手羽先公開
◆原日出子、息子からの“誕生日プレゼント番外編”を公開
10日に誕生日を迎え、ディナーの様子を公開していた原。「BDプレゼント番外編」と題して、「お誕生日おめでとう〜って息子くんが作ってくれた絶品手羽先」の写真を公開。「美味しかった〜」とコメントし、こんがりと焼けた手羽先が皿に並べられた様子を見せている。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「素敵な親子」「息子さん優しい」「美味しそう」「焼き色が綺麗」「誕生日おめでとうございます」「羨ましい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】