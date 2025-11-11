ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太（３１）が１１日、都内で行われた展示企画「ＭＡＳＵＮＡＧＡ１９０５：Ｔｉｍｅｌｅｓｓ Ｖｉｓｉｏｎ」（１１日〜１３日）プレス発表会に登場した。

この展示では、福井県最古の眼鏡メーカー・増永眼鏡が１２０周年の歩みと進化を展示する。特別アンバサダーの片寄は「眼鏡という１つのメッセージと作品をおくり続けている歴史のすごさを感じた」と話し、「１２０年となると、１代２代ではなかなか成立しない。そういった長い時間の中に僕たちがいることも貴重なこと」だと語った。

実際に眼鏡をかけて「人のぬくもりと歴史の重みを感じる眼鏡」とにっこり。「実は昨日、お店でお話をうかがった。職人さんの手作業で作られていて、思った以上に工程が多い。シンプルに自分の知らないことも多かった」と学びを明かした。

また、現代アーティストとともに新たな日常の風景を生み出すアートプロジェクトも始動。第１弾では福井県出身のアーティスト・前田紗希氏の作品が展示される。

前田氏は増永眼鏡で働いていた経験もあるのだとか。今回のオファーは偶然だそうだが、これには片寄も「不思議なご縁！」とびっくり。「１２０年の歴史と、前田さんの絵画の積み重ねの美学が交わったのかな」と感慨深げに語った。

以前から前田氏の作品を見ていたといい「キレイな直線的な部分と三角形の部分があって、パッと見て前田さんの作品だとわかる。お店の雰囲気と作品に親和性がある。ぜひ足を運んでいただけたらなと思います」と呼びかけた。