　グラビアアイドルの永瀬永茉（27）が、10日発売の『週刊プレイボーイ』47号（集英社）のグラビアに登場した。

　永瀬は、1998年8月8日生まれ、東京都出身。T160・B100・W63・H100センチのダイナマイトボディを生かし、これまでに10本のイメージDVD作品をリリース。ロリお姉さんとしてグラビア活動中。

　童顔ながら、バスト100センチというギャップで人気を博している永瀬。今回は衝撃の“手ブラ”で肉感ボディを披露している。

　なお同号の表紙＆グラビア25ページ＆DVDには、花咲楓香、麻倉瑞季、白濱美兎、グラビアには、風吹ケイ、すずら、山田あい、ねぎとろまるが登場する。