“100センチ”永瀬永茉、衝撃の“手ブラ”グラビア 童顔とのギャップに驚き
グラビアアイドルの永瀬永茉（27）が、10日発売の『週刊プレイボーイ』47号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】柔らかそう…『週プレ』同号で圧巻のスタイルを見せた風吹ケイ
永瀬は、1998年8月8日生まれ、東京都出身。T160・B100・W63・H100センチのダイナマイトボディを生かし、これまでに10本のイメージDVD作品をリリース。ロリお姉さんとしてグラビア活動中。
童顔ながら、バスト100センチというギャップで人気を博している永瀬。今回は衝撃の“手ブラ”で肉感ボディを披露している。
なお同号の表紙＆グラビア25ページ＆DVDには、花咲楓香、麻倉瑞季、白濱美兎、グラビアには、風吹ケイ、すずら、山田あい、ねぎとろまるが登場する。
