HANA、個性際立つ新ビジュアル公開 MOMOKAが金髪ボブに 新曲「NON STOP」リリース決定
7人組ガールズグループ・HANAが、新曲「NON STOP」を年内にリリースすることを発表した。
【ソロ写真】『No No Girls』発「HANA」メンバー
4月2日のメジャーデビュー以降、立て続けに話題作を発表してきたHANA。「NON STOP」は、デビュー後も止まることなく走り続けるHANAの“今”をリアルに描いた、決意の1曲となっている。
また、リリース日の発表に先立って、最新のアーティストビジュアルも公開された。MOMOKAが金髪のボブヘアという大胆なイメージチェンジで登場し、白い空間と白い衣装の世界観の中でも、各メンバーの個性が際立つスタイリッシュなビジュアルが目を引く。セットにはトラスとファーが印象的なアクセントとして配置され、構築的かつ洗練された雰囲気を演出。これまでのHANAとは一線を画す、進化した姿を見せている。
