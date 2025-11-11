はなわ＆塙智子夫妻、『パートナー・オブ・ザ・イヤー 2025』受賞 結婚25周年
お笑い芸人・はなわ（49）、塙智子（49）夫妻が『いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー 2025』の芸能部門を受賞し、11日に都内で行われた記者発表会に参加した。
【写真】グビッ！仲睦まじげにビールを飲むはなわ、塙智子
2人は中学時代に出会い、佐賀県と東京都の遠距離恋愛を経てゴールイン。3人の子供「柔道3兄弟」を育て、今年で結婚25周年を迎えた。選考理由は「今年芸歴30周年を迎え、お笑い芸人の中で異能を発揮するはなわさんと、その作詞作曲『お義父さん』に、『幸せな家庭だけを夢見る美しい女性』と歌われた智子さんとの和気あいあいの夫婦愛を顕彰し、結婚25周年を祝して『いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー 2025』を贈ります」という内容だった。
また、企業部門はNTTデータの鈴木正範代表取締役社長、紀子さん夫妻が選ばれた。
――プロポーズの言葉を教えてください。
【はなわ】覚えていません。
【智子】いつも結婚したいねと話をしていたので、赤ちゃんが出来た時には暗黙の了解でプロポーズは無かったです。
――結婚25年目を迎えた感想を。
【はなわ】あっという間だったなぁと思っていたが、改めて振り返ると、ほんといろいろと大変な事を乗り越えてきたなぁと。そう思うと長かったなぁという感覚です。
【智子】長かったのか短かったのか分からないくらいに目まぐるしく忙しくて自分の時間と言うものが無かったので、これからは、お互いの時間を大切にして自由に暮らして行く事が楽しみです。
――お互いの好きなところを教えてください。
【はなわ】あり過ぎて一言では言えません。妻の好きなところはずっとメモってて、今の時点で100個くらいはあります。
【智子】いつも自分自身を清潔にしているところと、何だかんだ言って優しいところ。
――お互いにここは直してほしいというところがあれば、教えてください。
【はなわ】優しくしてほしい。
【智子】洗濯物を溜め込まない事。
――今まで相手からもらってうれしかったプレゼントは。
【はなわ】パソコン。
【智子】ルンバ。
――夫婦として、相手の装いで希望するスタイルは？
【はなわ】清楚な装い。
【智子】いつもパーカーばかりで洗濯が大変なのでトレーナーにしてほしいです。
――思い出に残るご夫婦のエピソードをひとつお教えてください
【はなわ】生き別れていた妻のお父さんに、お義父さんという歌の力で会うことができたこと。
【智子】まだ金銭に困ってたころ、長男のミルク代も無くて闇金業社と知らずに金融業社に行ってしまってヤバイ人達がいたんですけどお金は借りずに助かったことです。
――夫婦円満の秘訣を教えください。
【はなわ】干渉しない。放任主義。
【智子】思った事はその場で言う。
――結婚記念日にはどんな時間を？
【はなわ】高級レストランor旅行
【智子】いつもと変わらない時間を過ごしたいです。
――生まれ変わったらお二人はまた結婚しますか？
【はなわ】すると思います。
【智子】きっとはなわが私を見つけて来てくれるので待ってます。
