格闘技イベント「KNOCK OUT」は11日、都内で会見し、「KNOCK OUT.60 K.O CLIMAX2025」（12月30日、国立代々木第2体育館）の対戦カードを発表した。

KNOCK OUT−REDライト級タイトル戦は王者・ゴンナパー・ウィラサクレック（32＝タイ）と挑戦者・久井大夢（20＝TEAM TAIMU）の対戦が決定した。2階級制覇王者の久井は10月にライト級の古村匡平（FURUMURA−GYM）を左フックでKO。ゴンナパーへの挑戦をアピールした。会見した久井は「試合までにしっかり仕上げて、絶対にベルトを獲ります」と意気込む。

対戦相手の王者・ゴンナパーに対して「全体的に何でもできる選手。ヒジだったり、パンチだったり、危ない部分はあると思う。作戦もそうだし、絶対勝てる自信はある」と闘志満々。さらに久井は山口元気代表に「この試合がメインですか」と確認する場面も。「格闘技界を背負って戦う試合を見せないといけない。もしメインならば、最高の勝ち方でKNOCK OUTの年末を締めくくりたい。絶対にメインでやらせてほしいです」とベルト奪取へ燃えていた。