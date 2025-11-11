来年2月のミラノ・コルティナ五輪を目指すスノーボード・ハーフパイプの強化選手が11日、スイスとオーストリアでの約5週間の雪上強化合宿を終えて、羽田空港に帰国した。昨季のW杯で種目別総合3連覇を果たした平野流佳（INPEX）は、2度目の五輪に向けて「やっと長い合宿が終わり、これからというイメージ。あまり構えず、五輪も数多くの大会の一つという感覚で（臨みたい）」と話した。

スイスで合宿中の10月中旬には、軸を斜めに縦3回転、横4回転する「トリプルコーク（TC）1440」を異なるスタンスで連続で成功する“コンボ”に成功。世界でも初の成功例とみられ、「成功したのは挑戦して2回目だった。熊谷（の屋外ジャンプ施設）でずっと練習していたので、その成果が出たなと思った」と手応えを口にした。

19歳で初出場した22年の北京五輪は予選を3位通過も、決勝は力を発揮できず12位に沈んだ。12月のスノーリーグ、W杯開幕戦（いずれも中国・張家口）のシーズン開幕まで1カ月弱。「出し惜しみしたくない。打てるタイミングで早めに打ちたい」と、金メダルの切り札と言える“コンボ”を惜しげもなく出し、一気に金メダルまで駆け上がる。