本格論戦の場、衆議院の「予算委員会」は3日目。11日は午後から始まり、静岡4区選出の国民民主党･田中健議員が、「物価高対策」について質問しました。



（静岡4区選出･国民民主党 田中 健 衆院議員）

「所得税の減税、ガソリン減税、電気・ガスへの補助が明確にしていますがそれ以外は具体的な姿が見えていない」



（高市首相）

「自治体向けの重点支援地方交付金を拡充する。これは物価高の影響受ける生活者や事業者に対して地域の実情に合った的確な支援を速やかにお届けしたいと考えております」





（国民民主党 田中 健 議員）「早期に速やかにと言っていましたが重点支援地方交付金ですと。喫緊の物価高対策にはならないと考えます」（高市首相）「地方に（交付金が）行ってからすごく時間がかかるということで、先にいろいろな工夫をしていただく、考えていただくということで早めに早期の目安の通知をさせていただきたい」また、物価高対策のうち、消費税の減税には慎重な姿勢の高市首相。公明党の岡本議員との質疑では、こんな場面も…。（公明党 岡本 三成 議員）「仮に5兆円、総理が自由に使っていいと委託された恒久財源を使えるとします。何に使いたいと思っていますか」（高市首相）「自民党に怒られるかもしれないですけど、今だったら食料品の消費税 軽減税率をずっと0にするとか…。恒久財源があればですよ、恒久財源があれば」論戦が続く予算委員会ですが、その中で波紋が広がっているのが、高市首相の「存立危機事態」を巡る発言です。（高市首相）「おはようございます」10日、笑顔も見せながら予算委員会に臨んだ高市首相。立憲民主党の大串議員から追及されたのは…。（立憲民主党 大串 博志 議員）「台湾有事において、武力行使が行われれば、存立危機事態になるというふうに踏み込んだ発言を総理として初めて行われた」それは先週･7日の金曜日、高市首相の発言。（高市首相）「例えば台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。（中国が）戦艦を使ってですね、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます」「存立危機事態」とは、日本が直接武力攻撃を受けていなくても「密接な関係にある他国が武力攻撃を受け、日本の存立が脅かされる」などの要件を満たした場合に、政府が認定するもの。認定されれば、集団的自衛権の行使、つまり、自衛隊による武力行使が可能になります。これまで政府は、「台湾有事」を、「存立危機事態」と認定するかについて、「一概に述べることは困難だ」などと説明。実際に、2024年2月、当時の岸田首相が、台湾有事が存立危機事態に当たるかどうか、見解を問われた際には…。（岸田首相･当時）「いかなる事態が、存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即し、情報を総合して、判断することとなるため、一概に述べることは困難であります」こう答えていましたが、先週、高市首相は具体的なケースをあげて、「台湾有事」が起きた場合、政府が「存立危機事態」と認定し自衛隊が武力行使に踏み切る可能性もあるという認識を示したのです。（立憲民主党 大串 博志 議員）「国名、地域名、事態、状況を具体的にお話しになった上で、存立危機事態にあたりうると言っている。総理の言葉で、国会の中での発言なので、極めて重いです。他国の反応も懸念されます。この発言に関しては、軌道修正をされたほうが、いいのではないか？」（高市首相）「私はあえてですね、台湾有事と思われるようなケースについての問いかけでございましたので、最悪のケースを想定した、答弁をいたしました。しかしながら、いかなる事態が存立危機事態に該当するかは、実際に発生した個別具体的な状況に即して、政府がすべての情報を総合的に判断するものであるということも繰り返し答弁しております」（立憲民主党 大串 博志 議員）「（発言の）撤回や取り消しはされないということで、よろしいですか？今一度確認させてください、非常に大きなことです」（高市首相）「政府の従来の見解に沿ったものでございますので、 特に撤回取り消しをするつもりはございません。その上で今後ですね、反省点としましては特定のケースを想定したことにつきまして、この場で明言することは慎もうと思っております」撤回や取り消しはしないと明言。（立憲民主党 大串 博志 議員）「存立危機事態認定というのは簡単な認定ではありません。これが事態認定されれば、防衛出動です。すなわち日本の国として戦争に入るということなんですよ。戦争に入るという判断をこれまでの内閣は公式には極めて慎重に判断して発言も慎んできたんです。それを先週の国会で、いともやすやすと乗り越えて今の発言をされたから、撤回、取り消しをされた方がいいのではないかと私は思ったのです」（高市首相）「先日の私の答弁は、台湾海峡を巡る情勢について、様々な想定を述べたものでございますけども、その上で、どのような事態が存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の、個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合的に判断するとも繰り返し答弁をいたしております」ただ、今回の発言を巡っては、8日、中国の総領事がSNSで、強い言葉を使い、批判の投稿をする事態に…。（薛剣 大阪総領事･8日のSNS投稿）『勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬のちゅうちょもなく斬ってやるしかない』木原官房長官は、10日、この投稿について、中国側に抗議したと発表。（木原 官房長官）「中国の在外公館の長の言論として極めて不適切と言わざるを得ません。強く抗議するとともに、関連の投稿の速やかな削除を求めました」現在、投稿の一部は閲覧できず、削除された可能性があります。中国外務省は、薛剣氏の投稿を擁護した上で、高市首相の発言を問題視。（中国外務省）『日本の指導者は先日、国会で公然として、台湾問題に関する誤った発言を行い、武力による台湾海峡介入の可能性を示唆した。これは中国の内政への粗暴な干渉であり、日本政府がこれまで行ってきた政治的約束と著しく矛盾するもので、その性質と影響は極めて悪質だ」波紋はどこまで広がるのでしょうか。