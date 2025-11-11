「センター守れる選手が欲しいところでもある」球界屈指の守備力、楽天・辰己涼介のFA宣言にファン反応　「来ちゃうか、巨人に」

辰己は昨季、最多安打のタイトルも獲得した（C）産経新聞社

楽天の外野手・辰己涼介が国内FA権を行使する手続きを11月11日、行った。



オフに入ってからはポスティングシステムによるメジャー挑戦を球団に要望するなど、注目の選手となっていた。

昨年は自身初の打撃タイトルの最多安打も獲得。ただ今季は114試合に出場し、打率.240、7本塁打、32打点をマーク。2軍調整もあるなど、好調を維持できなかった。

また辰己といえば、球界屈指の守備力も持ち味だ。昨年は「397」で最多刺殺記録を76年ぶりに更新したことも話題を呼んだ。強肩、確実なスローイングは大きな武器となる。

FA権行使を決めたことに早速、ファンも注目。去就の行方に様々な声が飛んでいる。