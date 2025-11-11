¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼³Í¤ê¤«¡¡Î¾Â¤«¤«¤È¤Î¼ê½Ñ¤ò·üÇ°¤â¥³¥¹¥Ñ¤ÏÌ¥ÎÏ¡¡ÊÆÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¬¥ë¥·¥¢¤è¤ê»°¿¶Î¨¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡×
Áªµå´ã¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼(C)Getty Images
¡¡2023Ç¯¤ÎWBCÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ¤³¦°ìÃ¥²ó¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ë°ÜÀÒÏÃ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£ÊÆÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØMLB Trade Rumors¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î10Æü¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÂà¾ì¤Ë¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤¬·ã¹â¡ª¿³È½¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¼ÂºÝ¤Î¾ìÌÌ
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢ÂÇÀþ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ø½ÐÎÝÎ¨¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÂç¼ê»æ¡ØSt.Louis Post-Dispatch¡Ù¤Î¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥°¡¼¥ë¥Éµ¼Ô¤¬¡Ö¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤¬¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¾µåÃÄ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÊ¹¤¯»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1µåÃÄ¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤¬10·î¤Ë¡ÖÎ¾¤«¤«¤È¤Î¥Ï¥°¥é¥ó¥ÉÊÑ·Á¼ê½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸øÉ½¤¹¤ëÁ°¤ÎÏÃ¤È¤Î¤³¤È¡£¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Î¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¡¢Íèµ¨³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡ÖÉÔÌÀ¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼ê½Ñ¤¬¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î´Ø¿´¤ò¤É¤ÎÄøÅÙÎä¤Þ¤¹·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÍèµ¨³°Ìî¤Ï¡¢º¸Íã¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥é¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥É¡¢Ãæ·ø¥¨¥Ð¥ó¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡¢±¦Íã¥¢¥É¥ê¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤È¤¤¤¦ÉÛ¿Ø¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢2016Ç¯¤Ëµð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòµ¨¤Èº£µ¨¤ÎÉÔ¿¶¤ò»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯ÊðÄ´Ää¤Ç1200Ëü¥É¥ëÄ¶¡ÊÌó18²¯±ß¡Ë¤òÆÀ¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¡¢µ»ö¤Ç¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ÎÇ¯ÊðÄ´ÄäÍ½ÁÛ³Û¤Ï570Ëü¥É¥ë¡ÊÌó8.6²¯±ß¡Ë¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°úÍÑ¤·¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó³°¤Îµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¥Á¥§¥¤¥¹Î¨¡Ê¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦³ä¹ç¡Ë¡×¤¬¡¢¥¬¥ë¥·¥¢35.1¡ó¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼21.5¡ó¤ÈÈæ³Ó¡£»°¿¶Î¨¤â¡Ö¥¬¥ë¥·¥¢¤è¤ê¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ÎÁªµå´ã¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤â¹çÃ×¤¹¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¸åÈ¾¤Ë¡Ö¸Ä¡¹¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò²áÅÙ¤ËÆÉ¤ß¼è¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¤À¤¬¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂÇ·â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£2018Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È°Ê¹ß¤Ï¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹°ì¶Ú¤Î¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡£ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤â´Þ¤á¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤òÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]