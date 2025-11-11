森崎ウィン、主演ミュージカル『SPY×FAMILY』スタッフがギャップに困惑？ 向井康二は“アーニャ”に
9人組グループ・Snow Manの向井康二と俳優の森崎ウィンが2日、都内で行われたW主演映画『(LOVE SONG)』（公開中）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。森崎が主演を務めるミュージカル『SPY×FAMILY』の現場からの反響を明かすと、向井がキャラクターのモノマネで会場を沸かせた。
【写真】超接近！キスシーンの再現をする向井康二＆森崎ウィン
本作の反響について、森崎は現在上演中の主演ミュージカル『SPY×FAMILY』の現場での反応を披露しようとしたところで、向井が「見ましたよ！“コーニャ”は見に行きました！ちちかっこいい！」とアーニャのモノマネ。そんな向井に、森崎は「オーディションを受けたみたいですけどね」と乗っかり、向井も「書類で落とされましてね、身長が…って」と反応。森崎が「これでアーニャがこられても…」とさらに返す、軽快なやりとりを見せ会場に大きな笑いが起こっていた。
その後森崎は、改めてミュージカルのスタッフの反応を披露。スタッフが観に行ってくれたとし、ロイド役を務めている森崎について「スパイとのギャップが激しいから若干引かれています」と苦笑い。向井は「全然違うもんな！かっこいいとかわいいでね〜」と共感していた。
今作は東京とタイ・バンコクを舞台に、異国の地で再会し次第に心を通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。突然の辞令で東京から海外勤務を命じられた研究員・ソウタを森崎、ソウタがバンコクで再会するカイを向井が演じる。
MCは、荘口彰久が務めた。
【写真】超接近！キスシーンの再現をする向井康二＆森崎ウィン
本作の反響について、森崎は現在上演中の主演ミュージカル『SPY×FAMILY』の現場での反応を披露しようとしたところで、向井が「見ましたよ！“コーニャ”は見に行きました！ちちかっこいい！」とアーニャのモノマネ。そんな向井に、森崎は「オーディションを受けたみたいですけどね」と乗っかり、向井も「書類で落とされましてね、身長が…って」と反応。森崎が「これでアーニャがこられても…」とさらに返す、軽快なやりとりを見せ会場に大きな笑いが起こっていた。
今作は東京とタイ・バンコクを舞台に、異国の地で再会し次第に心を通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。突然の辞令で東京から海外勤務を命じられた研究員・ソウタを森崎、ソウタがバンコクで再会するカイを向井が演じる。
MCは、荘口彰久が務めた。