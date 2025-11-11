演説するサミ・ハムディ氏＝2024年11月、米イリノイ州/Jacek Boczarski/Anadolu/Getty Images

（CNN）米国で拘束されているイスラム教徒の英国人ジャーナリストのサミ・ハムディ氏がまもなく釈放され、英国に帰国する見通しとなった。ハムディ氏は英ロンドンを拠点とする記者兼評論家で、米国での講演ツアー中に米移民税関捜査局（ICE）に身柄を拘束されていた。

ハムディ氏は先月、サンフランシスコ国際空港を通過する際、米当局に拘束された。

当局はハムディ氏の拘束について、ビザの滞在期間超過を理由に挙げた。イスラム系の支援団体は、当局が理由も事前通知もなくビザを取り消したと主張している。家族は、同氏がパレスチナ自治区ガザ地区でのイスラエルの行動を公に批判したことが真の理由だとみている。

米イスラム関係委員会（CAIR）は10日、ハムディ氏が、自主的な出国という米政府からの提案を受け入れたと発表した。家族はSNS上で「政府はサミの釈放に同意した」と明らかにし、ハムディ氏がまもなく帰国できるだろうとの見通しを示した。

米国土安全保障省（DHS）のトリシア・マクラフリン次官補は声明で、CNNに対し、ハムディ氏が米国からの自発的な退去を申請したとし、ICEが「喜んで国外退去手続きを進めている」と述べた。マクラフリン次官補はハムディ氏について、「不法滞在外国人で、テロリストの支持者」と呼び、「トランプ大統領の下では、テロを支持し米国の安全保障を脅かす者は入国も活動も許されない」とコメントした。

ICEの記録によると、ハムディ氏は10日午後の時点でカリフォルニア州内の施設に拘束されていた。拘束は10月26日、CAIRの年次ガラで講演した翌日だった。

ハムディ氏は中東情勢の分析で知られ、英国のテレビにも出演している。最近は米国が仲介したパレスチナ自治区ガザ地区での停戦合意や、戦後のガザの統治計画について発言していた。