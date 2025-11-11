¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡ØONE PIECE¡Ù¤Ë½Ð±é¡ªÀ¼Í¥¤ÈÊÝ°é»Î¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÃË¡Ê54¡Ë¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¡ª¡×¤Ê¿ÍÀ¸
À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÝ°é»Î¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¯¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÄÁ¤·¤¤·ó¶ÈÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Éþ´¬¹À»Ê¤µ¤ó¡Ê54ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ä¡ØONE PIECE¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¸½ÌòÀ¼Í¥¤¬¡¢¤Ê¤¼¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»Å»ö¤È¤·¤ÆÊÝ°é¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í
À¼Í¥¡¦ÊÝ°é»Î¡¡Éþ´¬¹À»Ê¤µ¤ó
1971Ç¯1·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¶ä¹Ô¤Ë¶ÐÌ³¡£Âà¿¦¸å¡¢ÀÄÆó½ÎÅìµþ¹»¤ò·Ð¤ÆÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤·¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£2017Ç¯¤ËÊÝ°é»Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀ¼Í¥¤ÈÊÝ°é»Î¤ÎÆó¤Ä¤Î»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÄê¤ò¼êÊü¤·¤ÆÁª¤ó¤ÀÀ¼Í¥¤ÎÆ»
¨¡¨¡Éþ´¬¤µ¤ó¤ÏÀ¼Í¥³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊÝ°é»Î¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
Éþ´¬¤µ¤ó¡§1994Ç¯¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤ËÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤µ¤Ò¶ä¹Ô¡Ê¸½¡¦¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡Ë¤Ë¿·Â´¤ÇÆþ¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï·ÐºÑ³ØÉô¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤È¶ä¹Ô¤ò»ÖË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¹Ô¸å¤Ï¡¢ËèÆüË»¤·¤¯¤â½¼¼Â¤·¡¢À¸³è¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤³¤«¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤â²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿ÌÜÉ¸¤ò¤³¤Ê¤¹Æü¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÇËÃ¾¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1997Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»Âó¿£¶ä¹Ô¤¬·Ð±ÄÇËÃ¾¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÂç¼ê¤Î»³°ì¾Ú·ô¤âÇËÃ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤ËÄÙ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¶ä¹Ô¤¬¼¡¡¹¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¶ä¹Ô°÷¤À¤«¤é°ÂÄê¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÆ»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Õ¤È¡ÖÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¿ô¤¢¤ëÁªÂò»è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼À¼Í¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Åö»þ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿»ÙÅ¹¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¡¢¸½ºß½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¤·¤Æ¤â¼è°ú¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¶ä¹Ô¤ÎÆ±´ü¤Î·ëº§¼°¤ÇÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤ÎÀ¼Í¥¡¦ËÅè¿¿Àé»Ò¤µ¤ó¡Ê¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¸½ºß¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤óÌò¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢»Å»ö¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤È¤³¤ËÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¤È¤¤¤¦À¼Í¥¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Á¤ç¤¦¤É¥Ö¥ìー¥¯À£Á°¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÀ¼Í¥¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¶ä¹Ô¤ò¼¤á¤è¤¦¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿½ÐÍè»ö¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï»×¤·¾¤¤·¤«¤â¡×¤È»×¤¤¡¢Àª¤¤¤Ç¶ä¹Ô¤ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡À¼Í¥¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀ¼¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤æ¤¨¤Î¾×Æ°¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¶ä¹Ô¤ò¼¤á¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
¿Æ¤«¤é¤ÏÂçÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤ËÊø¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï²¶¤Î¿ÍÀ¸¤À¤·¡¢¶ä¹Ô¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤ÄÄÙ¤ì¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Çä¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¡ÊÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¡Ë¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀâÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÎ¾¿Æ¤«¤é¡Ö¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¼¤á¤ë¤Ê¤è¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¡¢À¼Í¥¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢À¼Í¥¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¤É¤¦Æ°¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¶ä¹Ô¤òÂà¿¦¤·¤¿Ç¯¤ËÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍÜÀ®½ê¡¦ÀÄÆó½Î¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç1Ç¯´Ö¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È±éµ»¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤Î¤¿¤á¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²¿¤È¤«¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç26Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯»þÅÀ¡Ë¡£¶ä¹Ô¤Ë¤Ï4Ç¯¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢À¼Í¥¤Î»Å»ö¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
PRIDE¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç½é»Å»ö¡Ö¼ê¼è¤ê¤Ï100Ê¬¤Î1¡×
¨¡¨¡¶ä¹Ô°÷¤«¤é¶î¤±½Ð¤·¤ÎÀ¼Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢µëÎÁ¤Ï¤À¤¤¤Ö¸º¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¶ä¹Ô°÷»þÂå¤Ï¼ê¼è¤ê¤Ç30Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤«¤Í¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿ÌÀºÙ¤ò¸«¤¿¤é3,000±ß¡£100Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¨¡¨¡¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¤Á¤Ê¤ß¤Ë²¿¤Î»Å»ö¤ÎµëÎÁ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPRIDE¡×¤Ç¡¢¹âÅÄ±äÉ§Áª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤¹¤ë»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¤Ë¸«³Ø¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢µÞ¤¤ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¿Þ¤é¤º¤âÀ¼Í¥¤Î¥Ç¥Ó¥åーÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤«¤é¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï½éÂå¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯¤Îº´»³Áï¤µ¤ó¤¬´úÍÈ¤²¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Ç¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢¥²ー¥à¡Ø¿¿¡¦»°Ô¢ÌµÁÐ¡Ù¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯5¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÌ¾¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ç¤È¤¯¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
½éÂå¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ç¤¹¡£¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤¬½é¤á¤Æ¶õ¤òÈô¤Ö¤È¤¤Î¡Ö¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤¬¡¢Èô¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÆ¬Éô¤«¤é»×¤ï¤Ì¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥ª¥óÊ¼¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥Ð¥ë¥«¥óË¤¤¬¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¶«¤ó¤À¤³¤È¤â¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤ò¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï´¶ÌµÎÌ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÊÝ°é»Î¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï
¨¡¨¡¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ë¤â·È¤ï¤ì¤Æ¡¢À¼Í¥¤Î»Å»ö¤¬½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ê¤¼ÊÝ°é»Î¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤Ã¤«¤±¤Ï2014Ç¯¤Ë»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¼Í¥¤Î»Å»ö¤Ï»þ´Ö¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüÃæ¤Ï»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯°é»ù¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¤Î¤À¤«¤é¡¢·Á¤Ë»Ä¤ë»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃË½÷Ìä¤ï¤º¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÊ¤â¾¯¤·°é»ùÈè¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï³°¤Ë½Ð¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÉÔ°Â¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¡ÖËÍ¤¬ÊÝ°é¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÝ°é»Î»ñ³Ê¤ò¼è¤í¤¦¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢²æ¤¬»Ò¤ÈºÊ¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÝ°é»Î¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¼õ¸³»ñ³Ê¤òÄ´¤Ù¡¢ÄÌÈÎ¤Ç»²¹Í½ñ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Î½Õ¤ËÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¡¢10·î¤Î»î¸³¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÊÝ°é»Î¾Ü¤·¤¤²òÀâ¤Ï¤³¤Á¤é
¨¡¨¡»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÈÊÙ¶¯¤ÎÎ¾Î©¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
»î¸³Á°¤ÎÈ¾Ç¯¤ÏÀ¼Í¥¤Î»Å»ö¤ò¾¯¤·¥»ー¥Ö¤·¤ÆÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤Ö¤óºÊ¤Ë²È»ö¤ä°é»ù¤ÎÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âºÊ¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ìÈ¯¤Ç¹ç³Ê¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1Æü¤âµÙ¤Þ¤ºÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤è¡£·ë²Ì¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°ìÈ¯¤Ç¹ç³Ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÊÝ°é»Î»î¸³¤Ï²ÊÌÜ¿ô¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»²¹Í½ñ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥Îー¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÌäÂê½¸¤ò²ò¤¤¤Æ¡¢´Ö°ã¤¨¤¿²Õ½ê¤ò¥Îー¥È¤Ë½ñ¤¼Ì¤·¡¢Ä´¤Ù¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
ºÂ³Ø¤Ç¤ÎÃÎ¼±¤ÏÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¾ì¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤ÏË³¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤¿¤á¤ËÊÝ°é±à¤ÇÆ¯¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
2017Ç¯¤Î1·î¤Ë¹ç³ÊÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¡¢3·î¤ËÊÝ°é»Î¤ÎÅÐÏ¿¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é²È¤Î¶á¤¯¤ÇÊÝ°éÊä½õ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¥Ñー¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë±à¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷·Þ¤ä¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶á½ê¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢ÊÝ°é¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶µ°éÂÎÀ©¤ä¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤ÊÂç¼ê¤Î²ñ¼Ò¤Ë5·î¤¢¤¿¤ê¤Ë±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ñÎà¤¬¤È¤ª¤Ã¤Æ¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç°ì¼¡ÌÌÀÜ¤ò¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë¶ÐÌ³Àè¤Î±àÄ¹ÀèÀ¸¤ÈÂÐÌÌ¤ÇÌÌÀÜ¤ò¤·¤ÆÆâÄê¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÐÌ³¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤¬2017Ç¯7·î¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ÅÅÏÃÌÌÀÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£±þÊçÀè¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÏÉþ´¬¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¤ò¸«¤Æ¶Ã¤«¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
40Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¸½Ìò¤ÎÀ¼Í¥¤Ç¤¹¤«¤é¡Ö²¿¼Ô¤À¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÅÅÏÃ¤ÇÃ´Åö¼Ô¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¡¢¤ä¤¿¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±àÄ¹ÀèÀ¸¤È¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤·ÐÎò¤Ç¤¹¤Í¡£³¨ËÜ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í～¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÊÝ°é¸½¾ì¤Ç¸÷¤ëÉþ´¬¹À»Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼Í¥¥¹¥¥ë
¨¡¨¡¤³¤³¤«¤é¤ÏÆþ¿¦¸å¤ÎÎ®¤ì¤ä»Å»öÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°Æ¤ÎÄê¡¢¡Ö¤³¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³¨ËÜ¤òÆÉ¤à¤È¤¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ð¤±¤ÎÏÃ¤Ê¤é¤ª¤Ð¤±¤ÎÀ¼¤Ç¡¢Æ°Êª¤ÎÏÃ¤Ê¤é¤½¤ÎÌÄ¤À¼¤ò¸ò¤¨¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ç¯Ä¹¤äÇ¯Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼«Á³¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
0ºÐ¤ä1ºÐ¤Î»Ò¤Ï¡¢ÃËÀ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êú¤Ã¤³¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Èµã¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Á¤ç¤Ã¤È²ûµ¿Åª¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤è¡£¼«Ê¬¤è¤êÇ¯¾å¤Î¿·¿ÍÃËÀÊÝ°é»Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢±àÄ¹ÀèÀ¸¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©¥íー¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¿¦°÷¤Ï½÷À¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÇÚ¤Ï20ºÐ°Ê¾åÇ¯²¼¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ç¯²¼¤Ç¤âÊÝ°é¤ÎÀìÌç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö²¿¤Ê¤ê¤È¤´»ØÅ¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¹â°µÅª¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éº£¤Î±à¤Ç8Ç¯¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤ÎÊ¸²½¤¬¤·¤Ã¤«¤êº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀöÂõÊª¤ò¾ö¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡¢¥ª¥à¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¼«Á³¤ËÀ¼¤¬½Ð¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±àÆâ¤¬¤¤¤Ä¤â²º¤ä¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¤¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢À¼Í¥¤Î»Å»ö¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¶ÐÌ³¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æþ¿¦¤·¤Æ¿ôÇ¯´Ö¤Ï½µ3Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¸á¸å¤ÏÀ¼Í¥¤Î¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï½µ2Æü¡¢¸áÁ°7»þ¤«¤é9»þ¤Î2»þ´Ö¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Á¤Î±à¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¤éÅÐ±à¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤âÁ´°÷¤ò½¸¤á¤Æ8»þÈ¾¤Þ¤Ç³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤ÏÀµ¿¦°÷¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¤Ï²¿¤«¤ÈË»¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬³¨ËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö¤³¤ìÆÉ¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤è～¡×¤Î¼êÍ·¤Ó²Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤Ã¤ÈÆâÍÆ¤òÇÄ°®¤·¡¢´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤Ë¤ÏËÜ¤¬¤¹¤°½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡Ö¤³¤Îµ´¤µ¤óÉÝ¤¤¤Í～¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤Í～¡¢¤É¤ì¤É¤ì～¤¢¤à¤¢¤à¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¸ò¤¨¤Æ»þ´Ö¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£8»þÈ¾¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë½ª¤ï¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡È¼Ü¤Î´¶³Ð¡É¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó»Å»ö¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤Û¤«¤ËÀ¼Í¥¤Î¥¹¥¥ë¤¬ÌòÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µ¨Àá¹Ô»ö¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤äµ´¤ÎÌò¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ËÜµ¤¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡Î×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ°é»Î¤Î»Å»ö¤ÇÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤ä¤Ï¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£0ºÐ¤ä1ºÐ¤Î»Ò¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£3～4ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¾¯¤·¤º¤ÄÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢À¼¤Î¥Èー¥ó¤äÉ½¾ð¤ò¹©É×¤·¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡©¡×¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åú¤¨¤ò¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦Æ³¤¯¤³¤È¤ä¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
²¼ËÌÂô¤ÇÉÁ¤¯ÍýÁÛ¤ÎÊÝ°é±à
¨¡¨¡°ÊÁ°¡¢SNS¤Ç¡ÖÊÝ°é½ê¤È³ØÆ¸¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ÜÀß¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤¨¤¨¡¢Åö»þ¤½¤ì¤ò²¼ËÌÂô¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¶¤¬46ºÍ¤ÇÊÝ°é»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¤È¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢ÊÝ°é½ê～³ØÆ¸¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÜÀß¤ò¤¤¤Ä¤«¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡£Æ±¤¸»Ö¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¡¢Í¦µ¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªÈãÈ½¤ËÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª- Éþ´¬¹À»Ê (Koji Haramaki)@Dr.Flower¡ÖBelieve your way¡× (@koji_haramaki) January 15, 2020
¤Ã¤Æ¥Ë¥»¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¿²¶¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê(¾Ð) https://t.co/xoytUlY3Pd
¨¡¨¡¤Ê¤¼²¼ËÌÂô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÎ¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢¡Ö¼Çµï¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤éÆñ¤·¤¤¡×¤È¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¼ËÌÂô¤Ï¼Çµï¤ä²»³Ú¤Î¥á¥Ã¥«¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë°ì»þÍÂ¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤òºî¤ì¤Ð¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â±é¤¸¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢À¼Í¥¤äÇÐÍ¥¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤¬Ï³¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±¤¸¶È³¦¤ÎÍý²ò¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤¬±¿±Ä¤¹¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
ÍýÁÛ¤ò¤¤¤¨¤Ð¡¢À¼Í¥¤äÇÐÍ¥¤¬½êÂ°¤¹¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤¬¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤Î»ÜÀß¹½ÁÛ¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
2019Ç¯¤´¤í¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÊª·ï¤òÃµ¤·¤Æ¡¢»ö¶È·×²è½ñ¤âºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ä¹Ô°÷¤ÎÍ§¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¶Æ°¤½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·×²è¤¬ÆÜºÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç¼ê´ë¶È¤¬ÊÝ°é¤È³ØÆ¸¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿»ÜÀß¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬¼ê¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñ¤ÎÆ°¤¤ÎÃæ¤ÇÍýÁÛ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ÍýÁÛ¤Î·Á¤¬¼Â¸½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Éþ´¬¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¡¢º£¸å¤âÀ¼Í¥¤ÈÊÝ°é»Î¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤ÈÊÝ°é¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤³¤¦¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»ÜÀß¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÍýÁÛ¤Î·Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤¤Ã¤«¤±¤¬ºî¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Éþ´¬¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÆÈ³Ø¤ÇÊÝ°é»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿µ½Å¤Ë²¼Ä´¤Ù¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤éÏÆÌÜ¤â¿¶¤é¤ºÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¡£ ¥Æ¥¥¹¥È¤ò°Ç±À¤ËÆÉ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ºÌÜ¼¡¤ÇÁ´ÂÎ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÎ©¤Æ¤ë¡£´ü¸Â¤ò·è¤á¤Æ³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
º£»×¤¨¤Ð¡¢³Ø¹»¤äÄÌ¿®¹ÖºÂ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÈ³Ø¤À¤È»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¿È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤¦¤·¤¿³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢³Î¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£