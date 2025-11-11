Billlie、デビュー4周年記念ミニファンミーティング大盛況！未発売曲披露など多彩な企画でファンと交流

ガールズグループBilllieが、デビュー4周年を記念したミニファンミーティングを成功裏に終えた。

Billlieは11月10日、ソウル・麻浦区（マポグ）のH-STAGEでミニファンミーティング「Homecoming Day with Belllie've」を開催し、ファンとともにデビューからの4年間を振り返る特別な時間を過ごした。

ファンミーティングは“Billlieの誕生日パーティー”をコンセプトに、ファンとより近い距離で楽しめる多彩なコーナーが用意された。Billlieは『a hope song』のステージで公演の幕を開け、続くケーキカットでファンと4周年の喜びを分かち合い、会場を温かい雰囲気で包み込んだ。

（写真＝MYSTIC STORY）

さらに、ファンから寄せられた手紙を読み上げる「Billlieの私書箱」、デビュー当時から現在までの写真を並べて思い出を振り返る「Billlieのタイムマシン」、チームワークを確かめる「一心同体ゲーム」など、バラエティ豊かなコーナーを展開し、久しぶりに会うファンを楽しませた。

ステージでは、冬の感性が詰まった代表曲『snowy night』に続き、デビュー4周年を記念して制作された未発売の新曲『cloud palace』をサプライズ披露し、会場を熱気に包んだ。約1年ぶりとなる新曲の幻想的で温かなサウンドが、会場をさらに特別な雰囲気へと導いた。イベント終了後にはバイバイ会が行われ、メンバーはファン一人ひとりに直接感謝の気持ちを伝えた。

なお、Billlieは最近、個人活動でも幅広く活躍している。ムン・スアとシユンは所属事務所MYSTIC STORYの後輩グループARrCの2ndシングル収録曲『WoW (Way of Winning) (with MOON SUA X SIYOON)』で歌唱および作詞に参加し、音楽の幅をさらに広げた。シユンはK-POPを題材にしたハリウッド映画『パーフェクト・ガール』への出演を控えており、スクリーンデビューを予告した。

このように、それぞれの分野で存在感を示しているBilllieは、今後予定されている完全体でのカムバックを通して、多彩な音楽スタイルを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）