東京ディズニーシー、ダッフィー＆フレンズ20周年記念の新グッズ 復刻ぬいバッジや過去アートのピンバッジ
【モデルプレス＝2025/11/11】東京ディズニーシーでは、ダッフィーが登場して20周年を記念し、ダッフィーとの思い出を振り返るスペシャルグッズを12月18日（木）より発売する。
「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」の一環として、パークでの20年の歴史を凝縮し、ファンが過去の思い出を重ねたり、新たなダッフィーの魅力を再発見できる、アニバーサリーイヤーならではのラインナップを展開する。
メモリアルな復刻グッズとして、ダッフィーが初めて東京ディズニーシーに登場した2005年のぬいぐるみバッジと、2024年までに販売されたダッフィーのぬいぐるみバッジから投票で復刻が決まる「アンコール・コレクション」の中から選ばれた2種類のぬいぐるみバッジが登場。
また、「Duffy Christmas（2010年）」や「Duffy Brings Love（2013年）」など、ぬいぐるみコスチューム4種類とポージープラッシーをセットにしたアニバーサリー・セレクションBOXが登場。4種類のコスチュームを着せ替えることで、季節の移り変わりをダッフィーと共に感じながら一年中楽しむことができる。
このほか、 過去の代表的なアートをモチーフにしたピンバッジのセット、過去のプログラムで描かれたダッフィーのアートをモチーフにしたBOX入りのポストカードセットや、トランク型のケースに入ったステッカーセット、そしてきんちゃくセットが登場。
さらに、アルバムに見立てた本型のケースの中に、「ダッフィーデビュー（2005年）」や「ミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤッジ（2012年）」など、過去のプログラムを思い返せるフィギュア（5種類）と、20周年デザインのトランクを抱えた愛らしいダッフィーのぬいぐるみも登場する。（modelpress編集部）
【主な販売店舗】
ぬいぐるみバッジ、アニバーサリー・セレクションBOX、ピンバッジセット：東京ディズニーリゾート（R）・アプリ
その他のグッズ：マクダックス・デパートメントストア
※東京ディズニーリゾート・アプリでの購入には、当日の東京ディズニーシー入園済みパークチケットが必要。
※店舗での購入にはスタンバイパスが必要となる場合がある。
※状況により販売店舗が変更になる場合がある。
