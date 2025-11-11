内田理央、ハリポタ「ベラ様風」コーデで美肩見せ「色気がすごい」「クオリティ高い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】女優の内田理央が11月10日、自身のInstagramを更新。映画「ハリー・ポッター」シリーズのキャラクターをイメージしたコーディネートを公開した。
【写真】34歳女優「色気がすごい」ハリポタ“ベラ様風”コーデ
内田は「ハリーポッターのスタジオツアー 大好きなベラ様風のお洋服でいってきたよ」と報告。同作に登場する魔女のベラトリックス・レストレンジをイメージしたオールブラックコーディネートで、オフショルダーのトップスから美しい肩を披露した。
この投稿に、ファンからは「色気がすごい」「めちゃくちゃ綺麗」「クオリティ高い」「眼福」「舞台の衣装みたいに完璧」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳女優「色気がすごい」ハリポタ“ベラ様風”コーデ
◆内田理央、ハリポタ「ベラ様風」コーデで美肩チラリ
内田は「ハリーポッターのスタジオツアー 大好きなベラ様風のお洋服でいってきたよ」と報告。同作に登場する魔女のベラトリックス・レストレンジをイメージしたオールブラックコーディネートで、オフショルダーのトップスから美しい肩を披露した。
◆内田理央の投稿に「色気がすごい」と反響
この投稿に、ファンからは「色気がすごい」「めちゃくちゃ綺麗」「クオリティ高い」「眼福」「舞台の衣装みたいに完璧」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】