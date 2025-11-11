フジ杉原千尋アナ、幼少期写真が「美少女すぎる」「スカウトされそう」と話題に
【モデルプレス＝2025/11/11】杉原千尋アナウンサーが11月10日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳フジアナ「美少女すぎる」幼少期写真
杉原アナは「昨日30歳になりました〜」と、11月9日で30歳の誕生日を迎えたことを報告。「改めて両親や友人、周りの人に感謝です！私らしく私なりに頑張ります」という抱負の言葉とともに、赤いワンピースでまだハイハイしている様子の幼少期の写真や、日本髪を結い晴れ着を身に着けた七五三と思われるショット、楽しそうに笑顔で飛び跳ねる姿など、子どもの頃の写真を複数枚投稿した。
また、キャンプ地で大きな肉をほおばる、大人になってからのショットも投稿し「YouTubeあがってるので見てね」と投稿をしめくくっている。
この投稿は「美少女すぎる」「スカウトされそう」「なんて可愛いの」「顔はあまり変わってないかも」「自慢の娘さん」「笑顔が最高」「かっこいい30歳に成長してる」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
