3児の母・小倉優子、手作りの肉まん＆あんまんを披露「すごい」「なんでも作れちゃう」「もうプロ並みですね」 コンビニでも定番のフードを家庭で
3児の母でタレントの小倉優子（42）が10日、自身のインスタグラムを更新。「肉まんとあんまんを作りました」と伝え、皿に肉まんとあんまんが2つずつ盛り付けた写真をシェアした。
【写真】「すごい」「もうプロ並みですね」小倉優子の“手作り”肉まん＆あんまん
中華まんは、コンビニの秋冬の定番グルメとしてもお馴染み。あんまんは丸く、肉まんには“ひだ”が付けられキレイな仕上がりとなっているが「成型が難しくて、練習したい!!」「肉まん作りも追求したくなっています笑」と、さらなる高みを目指し意欲的な様子でつづった。
また投稿では「シフォンケーキは、最近やっと私が好きなメレンゲの立て方を見つけました」と明かし、ふっくらおいしそうに焼きあがったシフォンケーキの写真も披露した。
コメント欄には「おいしそう」「もうプロ並みですね」「なんでも作れちゃうんですね！」「お子さんたちは幸せ」「すごい」「素晴らしい」「尊敬します」などの声が寄せられている。
【写真】「すごい」「もうプロ並みですね」小倉優子の“手作り”肉まん＆あんまん
中華まんは、コンビニの秋冬の定番グルメとしてもお馴染み。あんまんは丸く、肉まんには“ひだ”が付けられキレイな仕上がりとなっているが「成型が難しくて、練習したい!!」「肉まん作りも追求したくなっています笑」と、さらなる高みを目指し意欲的な様子でつづった。
また投稿では「シフォンケーキは、最近やっと私が好きなメレンゲの立て方を見つけました」と明かし、ふっくらおいしそうに焼きあがったシフォンケーキの写真も披露した。
コメント欄には「おいしそう」「もうプロ並みですね」「なんでも作れちゃうんですね！」「お子さんたちは幸せ」「すごい」「素晴らしい」「尊敬します」などの声が寄せられている。