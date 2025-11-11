橋下徹氏、祖父について明かす 頭に傷…「あと数センチずれていたら僕もこの世にいない」
元大阪府知事・大阪市長の橋下徹氏が、8日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（毎週土曜 後6：58）に出演し、祖父について明かした。
【番組カット】祖父の華麗な経歴を明かすメッセンジャー黒田
今回は、メッセンジャー・黒田有、橋下氏、勝俣州和の3人が、大阪の西成・玉出をぶらり。DIY用塗料を扱うタカラ塗料は、戦後すぐに創業し、現在は孫が受け継いでいた。そして、3人の祖父の話題になった。
黒田の祖父は「トヨタの偉いさん」だったという。番組で調べてもらったところ、当時の仕事が判明。「シンガポールとかあっちの方で車の運転の仕方を教えてたみたい」「いまで言うたら取締役ですよね」と語った。「おかんの兄貴が退職金使い果たしてしもた」とオチをつけた。
勝俣の祖父は「足袋職人」。やがて流行の乗馬ズボンを作るようになり、順番待ちが出る人気に。勝新太郎から直々に「俺の乗馬ズボンを作ってくれ」と依頼があるほど「超有名」だったという。
橋下は「母親の方は海軍」と言い、「頭蓋骨、頭のところにかすり傷があって」と戦争で戦った祖父を証言。「あと数センチずれていたら僕もこの世にいない」と語った。
番組は、TVerで11月15日午後7時53分まで見逃し配信。
