慢性骨髄性白血病公表のネイボール、検査結果に「正直、少しショック」 0歳娘の笑顔に救われ前を向く
10万人に1人の発症と言われる慢性骨髄性白血病と診断されたモデルのネイボール（35）が11日、自身のブログを更新。血液検査の結果を受けた心境を率直につづりながらも、「また、ここからだな」と前向きな決意をにじませた。
【写真】「娘の頭をなでました」0歳の娘ショットを公開したネイボール
「結果が出ました」と題してブログを更新したネイボールは「こないだ診察の日でした」と切り出し、「血液検査の結果を聞くと、先生の表情がいつもより少し硬い。『少し数値が上がっていますね』その一言で、心の中の空気がすっと冷たくなりました」と率直な思いを吐露。「正直、少しショックでした」と続けた。
ここ最近は体調も良く、家族と穏やかに過ごしていたことから「きっと大丈夫」と思っていたというネイボール。しかし、「現実はそんなに単純じゃない。この病気と向き合うって、そういうことなんですよね」と、現実を冷静に受け止める姿勢を見せた。
一方で、家に帰ると0歳の娘が笑顔で出迎えてくれたといい、「その笑顔を見ているうちに、少しずつ心の中の霧が晴れていく。悪い結果でも、それが『今の自分』を知るためのものなら、次の一歩を考えるチャンスでもある」「『また、ここからだな』そう自分に言い聞かせながら、娘の頭をなでました」と、前を向く強い意志を示した。
最後は「焦らず、ゆっくり。この小さな命たちのために、もう少し頑張ります」と家族への深い愛情と希望のメッセージで、ブログを締めくくった。
ネイボールは、2024年2月2日に更新したブログにて、白血病と診断されたことを告白。退院後、薬を飲みながら仕事に復帰したことや日々の体調や食事、結婚を発表した妻との日常や不妊治療のことなどをブログにつづっている。1月19日に更新したブログでは第1子となる女児が誕生したことを報告している。
