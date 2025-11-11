１１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１５．８４ポイント（０．３９％）安の４００２．７６ポイントと反落した。

利益確定売りが優勢となる流れ。上海総合指数は前日、２０１５年７月以来、およそ１０年４カ月ぶりの高値水準を終値で更新した。また、中国では今週１４日、１０月の小売売上高や鉱工業生産、１〜１０月の不動産開発投資などが公表される。内容を見極めたいとするムードも漂った。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。米中貿易戦争の休戦や、中国の消費活動持ち直し期待などが引き続き支えとなっている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテク関連の下げが目立つ。産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が４．９％安、電子機器メーカーの方正科技集団（６００６０１／ＳＨ）が３．８％安、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が３．４％安、フィンテック中国大手の恒生電子（６００５７０／ＳＨ）が２．３％安、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が２．２％安で引けた。

自動車株も安い。賽力斯集団（６０１１２７／ＳＨ）が３．５％、安徽江淮汽車集団（６００４１８／ＳＨ）が３．２％、重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が２．９％、北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が２．１％ずつ下落した。エネルギー株、医薬株、軍需産業株、保険・証券株なども売られている。

半面、不動産株はしっかり。新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が２．１％、華麗家族（６００５０３／ＳＨ）が１．９％、京能置業（６００７９１／ＳＨ）が１．７％、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が１．１％、光明地産（６００７０８／ＳＨ）が１．０％ずつ上昇した。公益株、銀行株、食品飲料株の一角も買われた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．２１ポイント（０．０８％）安の２５７．７３ポイント、深センＢ株指数が１．６２ポイント（０．１２％）安の１３１９．７３ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）