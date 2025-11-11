埼玉県の「憧れのナンバープレート」ランキング！ 2位「春日部」を抑えた1位は？【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名には、その土地の魅力やブランドイメージが詰まっています。思わず付けたくなるような「憧れのナンバー」は、地域への誇りや憧れの象徴でもあります。
All About ニュース編集部では、2025年11月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、憧れのナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、埼玉県の「憧れのナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「クレヨンしんちゃんの街だから」（30代男性／静岡県）、「あっ、埼玉だ、しんちゃんだって思うから」（30代女性／大阪府）、「漢字の並びが（埼玉県内の）他の地名よりも素敵なので。クレヨンしんちゃんで有名な地名なので子供にも覚えてもらいやすそう」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「埼玉県代表というイメージ」（40代女性／福島県）、「東北旅行から新幹線で帰ってきた時に大宮駅まで来たら大都会だなあと感心した思い出あるので」（40代男性／東京都）、「シンプルに名前が素敵だと思う」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
2位：春日部／52票アニメ『クレヨンしんちゃん』の舞台としても有名な春日部は、親しみやすさと地域愛が感じられるエリアです。都市部にありながらも落ち着いた雰囲気があり、「春日部」ナンバーは個性と温かみのある印象を与えます。
1位：大宮／106票埼玉県を代表するターミナル都市・大宮は、交通の要所としての利便性に加え、商業施設や自然のバランスが取れたエリアです。「大宮」ナンバーは都会的でありながらも親しみやすさがあり、多くの人から支持を集めました。
