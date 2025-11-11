「スタイル良すぎる、ほぼ脚！」元アイドル、親子で美脚際立つ姿に「さすが過ぎるスタイル」「可愛いが止まらない」反響
アイドルグループ「夢みるアドレセンス」の元メンバーで、ファッションモデル・俳優の志田友美さんは11月9日、自身のInstagramを更新。GUのアイテムを使用した、親子リンクコーデを披露しました。
【写真】志田友美のほっそり美脚際立つ親子ショット
この投稿にファンからは、「可愛すぎる〜」「可愛いが止まらない」「本当に可愛い そしてさすが過ぎるスタイル 本当に尊敬します〜」「美脚だぁ 何でも似合うね」「スタイル良すぎる、ほぼ脚！！」と、絶賛の声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
かわい過ぎるリンクコーデを披露志田さんは「秋冬親子コーデ GUのパフニット（女の子の絵文字）のも形が可愛くて 親子でリンクコーデできちゃうよ」とつづり、10枚の写真を掲載。志田さんは白いカーディガンとチェック柄のミニスカートを身に着け、きゃしゃな美脚が引き立つコーディネートになっています。また、子どもは白いケーブルニットにブラウンのミニスカートを合わせており、2人並ぶとかわいらしいリンクコーデが完成します。
和装もリンクコーデに志田さんは5日にもInstagramを更新し、七五三でのプライベートショットを公開しています。この投稿では、グレーと白でそろえた着物での親子リンクコーデを披露。大人びた色合いながらも、花モチーフのアクセサリーなどを取り入れ、かわいい印象に仕上げています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
