大谷＆由伸＆朗希が生み出した驚愕の経済効果…関大の宮本教授が発表

ドジャース日本人3選手が生み出した経済効果に圧倒されるファンが続出した。関大は11日、宮本勝浩名誉教授が試算した2025年ポストシーズン後の経済効果を発表。大谷翔平投手・山本由伸投手・佐々木朗希投手、日本人3選手だけで約1328億6966万円の経済効果があると分析されており「半端ない」「凄すぎる」と、ファンから驚きのコメントが寄せられた。

発表された経済効果は、MLBのポストシーズンが開催された期間によるもので、わずか1か月で約1328億6966万円を生み出したことになる。この数字がいかに凄いかを、宮本教授は今季リーグ優勝を遂げた阪神の経済効果を例に出して紹介。分析結果では、阪神が1シーズンで生み出した経済効果は約1084億4513万円となっており、大谷ら3選手で、阪神の数字を1か月で上回ったこととなる。

宮本教授も「阪神が1シーズンかかって約40人の選手で生みだした金額に対して、ドジャースの金額は日本人3選手がたった1か月で創り出した経済効果であることは驚嘆に値するものである」とコメントし、3人の影響力の大きさを称えた。

経済にも影響を与えた大谷らの活躍にファンは「金額がすごい」「えぐすぎやろ！」「日本トリオの影響力は経済までも動かす」「新たなスポンサー参入ありそう」「すげぇ！！」とSNSで反応。ドジャース球団史上初のワールドシリーズ連覇は米国だけでなく、日本にも大きなインパクトを残したようだ。（Full-Count編集部）