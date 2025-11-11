¡ÖÅÁÀâ¤ÎÌÔ¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤¬¡×¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬à·ãÊÑáÏ·¿Í¤Ë¡Ä¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤À¤í¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÊÑÁõ¡Ä¡ÖÍ¥¾¡ÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿åÃ«È»¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿ÉáÃÊ¤È¤ÏÊÌ¿Íµé¤ÎàÊÑÁõá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTBS¡Ø¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡¡Ï·¿Í¤ËÊÑÁõ¤·¤ÆÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡ÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡£¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¿Í´Ö´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¤Ò¤²¤ä´ã¶À¤Ê¤É¤ÇàÊÑÁõá¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïà53ºÐ¤ÎÀîÅç¤µ¤óá¤È¤·¤ÆÂîµå¤Î»ÔÌ±Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£·è¾¡Àï¤ÇÂîµåYouTuber¤Î¡ÖÂî¥¥Á¡×¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿ô¡¹¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÅÁÀâ¤ÎÌÔ¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤À¤í¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¿åÃ«È»¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤¬¾Ð¡×¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¿åÃ«¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£