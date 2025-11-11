ＴＢＳＨＤ、今期経常を7％上方修正・25期ぶり最高益、配当も3円増額

ＴＢＳホールディングス <9401> [東証Ｐ] が11月11日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比22.7％増の228億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の345億円→370億円(前期は316億円)に7.2％上方修正し、増益率が9.2％増→17.1％増に拡大し、25期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比9.0％増の141億円に伸びる計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の70円→73円(前期は68円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比10.4％増の70.6億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の6.7％→6.6％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

