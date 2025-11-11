RADWIMPSトリビュート第9弾はMy Hair is Bad「いいんですか？」 椎木知仁「向き合って改めて、尊敬しました」
RADWIMPSが11月19日にリリースするメジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』の第9弾参加アーティストとして、My Hair is Badが「いいんですか？」をカバーすることが発表された。
【写真】My Hair is Badが「いいんですか？」で参加 コメント全文
「いいんですか？」は、2006年にリリースされたアルバム『RADWIMPS 4〜おかずのごはん〜』に収録された、純粋なラブソング。
My Hair is Badのボーカル＆ギターの椎木知仁は、「『いいんですか？』という大切な楽曲を任せていただき、なにより光栄で、それゆえにとても緊張しました」とコメント。「この曲には、日本中、世界中にいる人それぞれの等身大の思い出が宿っていると思います」と述べ、「真ん中に共通しているのは“愛”なんじゃないかと感じたので、この曲の温かさや愛情を失わないように、僕らなりの愛を込めてアレンジしました」と続けた。最後は「そして向き合って改めて、尊敬しました。この先もRADWIMPSの音楽がいつまでも続いていくことを願ってます！」と締めくくっている。
『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』は、11月3日から14日間にわたり、参加アーティストとカバー楽曲が1日1組ずつ発表される形式で展開されており、これまでにiri（「ふたりごと」）、上白石萌音（「25コ目の染色体」）、ずっと真夜中でいいのに。（「有心論」）、角野隼斗（「すずめ」）、SEKAI NO OWARI（「最大公約数」）、DISH//（「携帯電話」）、Vaundy（「前前前世」）、ハナレグミ（「そっけない」）が発表されている。My Hair is Badは9組目となった。
【写真】My Hair is Badが「いいんですか？」で参加 コメント全文
「いいんですか？」は、2006年にリリースされたアルバム『RADWIMPS 4〜おかずのごはん〜』に収録された、純粋なラブソング。
『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』は、11月3日から14日間にわたり、参加アーティストとカバー楽曲が1日1組ずつ発表される形式で展開されており、これまでにiri（「ふたりごと」）、上白石萌音（「25コ目の染色体」）、ずっと真夜中でいいのに。（「有心論」）、角野隼斗（「すずめ」）、SEKAI NO OWARI（「最大公約数」）、DISH//（「携帯電話」）、Vaundy（「前前前世」）、ハナレグミ（「そっけない」）が発表されている。My Hair is Badは9組目となった。