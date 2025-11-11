紗栄子、競走馬の保護など多才な経営手腕披露 有吉弘行は驚き「どうせ遊びでやってるんだろうと」 博多大吉「老後はお世話に…」
タレント・実業家の紗栄子（38）が、10日放送の日本テレビ系バラエティー番組『有吉ゼミ』（毎週月曜 後7:00）2時間SPに出演。栃木県で運営している牧場経営の裏側を明かした。
【写真】広すぎる…紗栄子が経営する栃木県の牧場
紗栄子は東京ドーム11個分の広大な敷地で乗馬や餌やり体験ができる牧場を経営している。VTRでは、従業員が5年前の13人から70人に膨らみ、引退後に殺処分されることも少なくない競走馬を受け入れて経営を続けていることが紹介された。
牧草の栽培や保護猫の譲渡など、多角的に事業を行っているという。この映像を見た有吉は「どうせちょっと遊びでやっているんだろうなと思っていた。本当にびっくり」と驚き。博多華丸・大吉の博多大吉は「勝手なイメージで、港区でシャンパンまみれだと思っていた」と話し、「老後は世話になりたい」と、ねだっていた。
