MLBは日本時間11日に公式Xを更新。ドジャースのムーキー・ベッツ選手がコメディアンのロイ・ウッドjr.さんとともに日本時間14日に行われる『MLBアワード』の司会を務めることを発表しました。

MLBアワードでは、オールMLBチームやハンク・アーロン賞、エドガー・マルティネス賞など各賞の受賞者が発表されます。

オールMLBチームとはノミネートされた選手の中からファン投票が行われ、各ポジションのファーストチーム、セカンドチームが選出されます。大谷翔平選手はファーストチームのDH部門で2年連続3回受賞しています。

ハンク・アーロン賞はシーズンを通して両リーグから最も優れた打撃に贈られる賞で、昨年は大谷選手(2年連続2度目)とアーロン・ジャッジ選手(2度目)が受賞しました。

エドガー・マルティネス賞とはシーズンで最も活躍した指名打者(DH)に贈られる賞で、大谷選手は4年連続4度受賞をしています。

今年も大谷選手の受賞が注目される中、チームメートのベッツ選手はどのように盛り上げてくれるのでしょうか。