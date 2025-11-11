俳優の山下真司が９日、日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」で、大御所女優とのキスシーンで「役者辞めろ」と酷評された思い出を語った。

今回はガキ使メンバーが運転する車が、芸能人をヒッチハイクし、いろいろな裏話を聞く「耳より情報ゲットドライブ」を放送。最初にヒッチハイカーとなったのが山下だった。

山下は代表作の「スクールウォーズ」が終わった直後、人気絶頂の頃にある大物女優とのキスシーンを撮ることに。相手は「性に奔放な役が多い女優さんだった」といい、「こっちのイヤリングを取ったらこっちからキスして。それ終わったら熱い眼差しになってファスナーを下げて肩まで降ろしてベッドに倒れ込んで頂戴」と言われたという。

山下は「練習を…」というと、相手女優は「信じられない。あなた、男優でしょ？」と激怒。山下は「複雑なラブシーンをやったことがないので」と釈明するも、大物女優は「もうあなた、役者辞めなさい。恥ずかしいと思わないの？」と一喝されてしまったという。

そのままぷいと出て行ってしまったといい、山下は「こんな屈辱受けたことない」とこちらも激怒。「もうイヤリング右、左なんかどうでもいい。どうせ辞めるんだから」と開き直り「やってやるぞこの野郎」と、キスシーンに挑んだところ「パッと彼女の顔を見たらすごいうっとりしたきれいな顔を作られてて」とびっくり。

その後、キスシーンが終わると、その女優が一言「やればできるじゃん」。山下も「はい！って。俺も嬉しくなっちゃって」と苦笑いで振り返った。

すると浜田雅功が「女優さん。誰？」と直球質問。山下が「桃井かおりさん」と告白し、さらに車内は盛り上がっていた。