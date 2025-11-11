元ＡＫＢ４８でタレントの福留光帆が５日放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合！！〜」にＶＴＲ出演。ＡＫＢ時代の先輩からの“イジメ”を告白した。

この日は「酔ったフリで誰にもバレず３時間の飲み会をやり過ごせるのか？」というテーマでロケを行った。福留をはじめ、お笑いコンビ・カカロニの栗谷やお笑いコンビ・流れ星☆のたきうえ、「みりちゃむ」ことモデルの大木美里亜ら５人が登場。栗谷が酔っ払いを装ってシラフで参加していることが明かされた。

スタッフから「嫌いな先輩を教えてください」との質問が投げかけられると、福留は「私はＡＫＢのときの先輩で…」と真っ先に切り出した。「必要事項内緒にされたりしてて。自主練するって聞いてなかったのに、自主練してて同期が。次にレッスン場行ったら、先輩が来て『きのう何やってたの？遊んでたの？みんな自主練してたのに、福留ちゃんだけ何やってたの？』ってめっちゃレッスン場で詰められて」とぶっちゃけた。

スタジオで見守っていた元ＨＫＴ４８の村重杏奈が「そんな人いる？」と声を上げれば、タレントのベッキーも「リアル、リアル、怖いよ」と思わず震え上がった。

番組の最後で実は福留もシラフだったことが明かされたが、「私のエピソード全部ガチっす。ＡＫＢの先輩とかも全部ガチっす。ただただシラフで言った人ですよ。最悪ですよ」と告白していた。