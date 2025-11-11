オルアバウト、上期経常は赤字縮小で上振れ着地

オールアバウト <2454> [東証Ｓ] が11月11日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は2500万円の赤字(前年同期は1億9900万円の赤字)に赤字幅が縮小し､従来の1億8500万円の赤字予想からも赤字幅を縮小して着地。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比40.2％減の1億2500万円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は4400万円の赤字(前年同期は3300万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-0.7％→-1.1％に悪化した。



株探ニュース

