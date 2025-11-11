£Î£È£ËÅÞ¤ÎÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤Ï£±£±Æü¡¢»²±¡²ñÇÉ¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¦Ìµ½êÂ°¤Î²ñ¡×¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡¡ÀÆÆ£»á¤Ï£Ø¤Ë¡Ö¡Ú²ñÇÉ²ò¾Ã¤Î¤´Êó¹ð¡ÛÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢¸½À¯¸¢¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿ÀÕÇ¤¤ÈÀ¯¼£¤ÎÄäÂÚ¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î²ñÇÉ²ò¾Ã¤ò¿½¤·½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤Û¤É¡¢ÀÐ°æ»²µÄ±¡´´»öÄ¹¤è¤êÎ»¾µ¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£

¡¡£¹Æü¤Ë£Î£È£ËÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÀÆÆ£»á¤Ï£±£°Æü¤Ë¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢¡Ö´Ø·¸³Æ½ê¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¡£²ñÇÉ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢±¡Æâ¤Ç¤ÏÌµ½êÂ°°·¤¤¤Ç¤Î¼«Ì±²ñÇÉÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£