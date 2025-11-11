◆東都大学野球秋季リーグ２、３部入れ替え戦▽帝京平成大（３部）４―０国士舘大（２部）（１１日・神宮）

２部６位の国士舘大が３部１位の帝京平成大に連敗し、２０２６年春季リーグ戦は３部で戦うことが決まった。

６回まで無失点と踏ん張っていた先発のエース左腕・渡辺拓幹（４年＝駿台甲府）が７回２死二塁から味方の失策から１点を先制されると、さらに左越えへ２点二塁打を許して３失点。打線も相手左腕投手の継投の前に４安打、無得点。試合後、選手はうなだれて涙していた。

同じ顔合わせとなった昨年秋の入れ替え戦は引き分けのあと２連勝で残留したが、今季は２連敗。長井秀夫監督は「何とか勝たせてあげたかった。戦国東都と言われていますけど、帝京平成大さんも２部で十分に戦える力を持っている。第１戦で受け身になってしまい、相手を勢いづけてしまった」と悔しがった。

来季は１９８６年春以来、４０年ぶりに３部リーグで戦うことになる。指揮官は「こういう結果になって責任を感じていますし、勝ちながら切り替えていかなくてはいけない。私生活からしっかりチームを変えていかなくてはいけない」と厳しい表情で再起を誓った。