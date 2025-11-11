近畿地方では、この先寒暖差が大きく、17日(月)〜18日(火)には冬の寒さが訪れる見込みです。 朝晩の冷え込みも続くようになり、来週は紅葉の色づきが一気に進みそうです。 冬のコートを準備しつつ、紅葉狩りの計画を立て始めるには、ちょうどよいタイミングでしょう。

12日〜18日 寒暖差に注意 週明けは冬のコートの出番も

近畿地方では、向こう一週間は天気が短い周期で変化するでしょう。





12日(水)は、高気圧に覆われて広い範囲で晴れる見込みです。朝は放射冷却により内陸部を中心に冷えますが、日中は日差しにホッとできる陽気になるでしょう。13日(木)は、気圧の谷や湿った空気の影響で近畿全般に雲が広がりやすく、南部を中心に雨の降る所がある見込みです。14日(金)は、一時的に冬型の気圧配置になるため、近畿北部で雨が降るでしょう。中部と南部は大体晴れる見込みです。15日(土)は、高気圧に覆われて全般に晴れるでしょう。16日(日)は、寒冷前線が近づくため天気は下り坂で、午後ほど雲が出やすく、一部で雨が降る見込みです。17日(月)〜18日(火)は強い冬型の気圧配置となり、上空に寒気が流れ込むでしょう。 近畿北部は雨が降ったりやんだりで、中国山地など標高の高い場所では、今シーズン初めて雪の降る所がありそうです。中部や南部では晴れ間が広がりますが、北風が強まり、ぐっと寒く感じられるでしょう。18日(火)の最高気温は、大阪市と神戸市で12℃、京都市と奈良市は11℃くらいの予想です。急な寒さに備えて、冬のコートや暖かいセーターなど、用意しておくと安心です。

19日〜24日 朝は冷え込む日が多い 市街地で5℃前後

19日(水)の午前中は、寒気の影響で、豊岡市など近畿北部で雨が残るでしょう。中部と南部は晴れても空気が冷たく感じられそうです。最低気温は市街地でも5℃前後、日中の最高気温は13℃前後の見込みです。



20日(木)以降は高気圧に覆われやすく、各地で秋晴れが続くでしょう。上空の強い寒気が抜けることで、日中の気温は17℃前後まで上がる見込みです。 一方で、朝は放射冷却の影響により冷え込む日が多くなるでしょう。内陸部を中心に、霜が降りるほどの冷え込みとなる日もありそうです。

来週は紅葉が一気に色づきそう 今のうちに紅葉狩りの計画を

こちらの紅葉見頃MAPは、全国各地の紅葉の名所から日々報告される紅葉の色づき情報です。

近畿地方の紅葉の名所では、今日11日現在、大阪府・京都府・滋賀県・奈良県では「色づきはじめ」、兵庫県では「見頃」の所が増えてきています。



紅葉は、最低気温が8℃を下回ると色づきが進むと言われています。

すでに標高の高い地域を中心に、最低気温が8℃を下回る日が見られていますが、18日(火)以降は内陸部の市街地でも8℃を下回る日が続く見込みです。 また、大阪市でも18日(火)以降は、最低気温が8℃を下回る日があるでしょう。

来週は一段と冷え込み、紅葉が一気に進みそうです。天気にも恵まれそうで、紅葉狩りには絶好のタイミングです。今のうちに計画を立て始めてみるのもよいかもしれません。