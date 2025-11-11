飯田ＧＨＤ、今期最終を14％上方修正

飯田グループホールディングス <3291> [東証Ｐ] が11月11日大引け後(16:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比5.3％増の249億円に伸び、従来の32.4％減益予想から一転して増益で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の510億円→580億円(前期は506億円)に13.7％上方修正し、増益率が0.6％増→14.4％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比22.3％増の330億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比24.0％増の168億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.5％→7.1％に改善した。



株探ニュース

