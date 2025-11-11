格闘技イベント「KNOCK OUT」は11日、都内で会見し、「KNOCK OUT.60 K.O CLIMAX2025」（12月30日、国立代々木第2体育館）の対戦カードを発表した。

すでに決定していたKNOCK OUT−BLACK女子アトム級タイトル戦は王者・Kiho（22＝KNOCK OUT GYM調布）に山田真子（31＝GROOVY）が挑戦することが正式に決まった。9月の王座決定戦では延長Rまで戦い僅差判定2―1でKihoが勝利。しかし、主催者側が異例の抗議文を審判団に提出するという事態になった。両サイドと話し合い12月30日の大会でタイトル戦で再戦が決定。対戦することとなった王者・Kihoは「胸を張って王者と言われるようにしっかり勝って年を越したい」と完全決着を目指す。前回の戦いを踏まえ、「前回の試合前から言っていたが、圧倒的に勝つ。判定までいくとモヤモヤが晴れない。倒して勝ちたい」と意気込む。初防衛戦となるが「今回はベルトうんぬんじゃないかな。勝つことが一番かなと思う」と必勝を誓った。

一方。挑戦者となる山田は「挑戦者になるので挑戦者らしく1ラウンド目からガンガンいってやる。ベルトより絶対に勝つ気持ちが強いので楽しんでもらえる試合をします」と王者に負けず強気な姿勢を見せる。「倒して勝ちます」と最後までKOにこだわる構えだ。