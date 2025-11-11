俳優・岩瀬洋志の2026年度版卓上カレンダー『YOJI IWASE 2026 CALENDAR』（幻冬舎）が2026年3月15日に発売される。

【写真】ファンクラブ限定特別版の表紙を見る

2023年『最高の教師1年後、私は生徒に■された』で連続ドラマ初レギュラー出演後、『新空港占拠』『タカラのびいどろ』と次々と話題作に出演中の岩瀬洋志。主演を務めた『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』ほか、2026年1月からスタートする中村倫也主演のTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』にも出演が決定している。

『YOJI IWASE 2026 CALENDAR』は様々な表情を持ち、誰もが虜になってしまう岩瀬の撮り下ろしビジュアルが満載のカレンダー。冷ややかな美しさを纏いながらも、ふとした瞬間に見せる21歳。等身大の素の表情を夏の「星のや軽井沢」で余すとこなく切り取ったA5判、オールカラー32ページ、箱入りの卓上カレンダーとなっている。

本商品は通常版とともにファンクラブ限定特別版（オリジナルBOX表紙＋特典）も用意。発売日当日には「YOJI IWASE 2026 CALENDAR」お渡し会が実施される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）