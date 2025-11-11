À¼Í¥¡¦¾®Æü¸þÈþ¹á¡¢½é¼Ì¿¿½¸¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ËÈ¯Çä¡ª¡¡ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ
¡¡À¼Í¥¡¦¾®Æü¸þÈþ¹á¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡Ë¤¬2026Ç¯2·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®Æü¸þÈþ¹á1st¼Ì¿¿½¸¡¢Àè¹Ô¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡¡ØBanG Dream! It¡Çs MyGO!!!!!¡Ù¤ÎÄ¹ºê¤½¤èÌò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥åー¤â²Ì¤¿¤·¤¿¾®Æü¸þÈþ¹á¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤¬2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¡¦2·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¡¡¥í¥±ÃÏ¤ÏµþÅÔÉÜ¡õ´ôÉì¸©¡£¾®Æü¸þ¤¬»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ÎÀ»ÃÏ¤ò½ä¤ë¡£ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¯¥¨¥¢Áá´üÍ½ÌóÂÐ¾Ý¤ÎÆÃÅµ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥µ¥¤¥ó²ñ¡õ2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¡¢4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¹¥¤¤Ê¥Úー¥¸¤Ë°¸Ì¾¤È¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤Æþ¤ì¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÃêÁª¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾®Æü¸þ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡ª¤¤¤Ä¤«¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¥°¥é¥ó¥×¥ê¤µ¤ó¤Ç³ð¤¨¤é¤ì¤ë»ö¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ªÀÎ¤Ï¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢Âô»³¤Î°áÁõ¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿§¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ä¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤á¤¿¤Î¤â¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê³§ÍÍ¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÁÇ¤Î»ä¤â¡¢¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë