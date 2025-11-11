令和ロマン・松井ケムリ、父親がPerfume大ファン「ファンクラブ入ってるんですよ」 あ〜ちゃん結婚にコメント
お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが、11日放送のTBS系『Nスタ』（月〜金 後3：49）に出演。父親がPerfumeのファンだと明かした。
【写真】パパの顔！我が子を大事そうに抱きかかえる松井ケムリ
きょう11日、Perfumeのあ〜ちゃんが自身のインスタグラムで結婚を発表。投稿で「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と報告。「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」などと喜びをつづった。
このニュースが番組で報じられ、この日のコメンテーターとしてケムリが出演。メインキャスターの井上貴博アナウンサーから「芸能人とファンが結婚ということで、ファンと結婚するのが夢だったと。珍しいですよね」と振られると、「珍しいですよね。珍しいですし、ファンの人の中には、ちょっと…先言っといてくれよって人もいそう」と驚き。
さらに、父親がPerfumeの大ファンでファンクラブにも入っており、「父親にもチャンスはあったのかしらとかも思っちゃいました…」とコメント。出水麻衣アナウンサーから「お父さま、ショックを受けていませんか？」と聞かれ、「どうですかね…連絡がこないってことは受けているかもしれないです」と話した。
