[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1369銘柄・下落1477銘柄（東証終値比）
11月11日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2927銘柄。東証終値比で上昇は1369銘柄、下落は1477銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが132銘柄、値下がりは88銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は305円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6862> ミナトＨＤ 997.7 +146.7（ +17.2%）
2位 <4259> エクサＷｉｚ 739 +96（ +14.9%）
3位 <9854> 愛眼 197.9 +21.9（ +12.4%）
4位 <7985> ネポン 1605 +172（ +12.0%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 1790 +170.0（ +10.5%）
6位 <166A> タスキＨＤ 739 +65（ +9.6%）
7位 <5706> 三井金属 17000 +1465（ +9.4%）
8位 <9251> ＡＢ＆Ｃ 1180 +99（ +9.2%）
9位 <5016> ＪＸ金属 2129 +169.5（ +8.7%）
10位 <4971> メック 5000 +395（ +8.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2002> 日清粉Ｇ 1416 -388.0（ -21.5%）
2位 <5902> ホッカンＨＤ 1800 -415（ -18.7%）
3位 <7505> 扶桑電通 1628 -233（ -12.5%）
4位 <6820> アイコム 2900 -320（ -9.9%）
5位 <5253> カバー 1719 -188（ -9.9%）
6位 <4316> ビーマップ 890 -88（ -9.0%）
7位 <241A> ＲＯＸＸ 711.3 -63.7（ -8.2%）
8位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1354 -119.0（ -8.1%）
9位 <1328> 野村金連動 14000 -1225（ -8.0%）
10位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1963> 日揮ＨＤ 1790 +170.0（ +10.5%）
2位 <5706> 三井金属 17000 +1465（ +9.4%）
3位 <9984> ＳＢＧ 23960 +1265（ +5.6%）
4位 <5019> 出光興産 1150 +51.5（ +4.7%）
5位 <8308> りそなＨＤ 1572 +46.5（ +3.0%）
6位 <8252> 丸井Ｇ 3090.1 +85.1（ +2.8%）
7位 <9005> 東急 1789.9 +39.9（ +2.3%）
8位 <5803> フジクラ 19600 +315（ +1.6%）
9位 <1812> 鹿島 5739 +75（ +1.3%）
10位 <6857> アドテスト 20130 +255（ +1.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2002> 日清粉Ｇ 1416 -388.0（ -21.5%）
2位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1354 -119.0（ -8.1%）
3位 <1801> 大成建 11396.5 -758.5（ -6.2%）
4位 <8267> イオン 2289 -101.0（ -4.2%）
5位 <3659> ネクソン 3300 -116.0（ -3.4%）
6位 <9503> 関西電 2400 -45.0（ -1.8%）
7位 <9104> 商船三井 4309 -76（ -1.7%）
8位 <6701> ＮＥＣ 5666 -66（ -1.2%）
9位 <6702> 富士通 4228 -37（ -0.9%）
10位 <4506> 住友ファーマ 2085.1 -17.4（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
