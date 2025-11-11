　11月11日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2927銘柄。東証終値比で上昇は1369銘柄、下落は1477銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが132銘柄、値下がりは88銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は305円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6862>　ミナトＨＤ　　　　997.7　+146.7（ +17.2%）
2位 <4259>　エクサＷｉｚ　　　　739　　 +96（ +14.9%）
3位 <9854>　愛眼　　　　　　　197.9　 +21.9（ +12.4%）
4位 <7985>　ネポン　　　　　　 1605　　+172（ +12.0%）
5位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 1790　+170.0（ +10.5%）
6位 <166A>　タスキＨＤ　　　　　739　　 +65（　+9.6%）
7位 <5706>　三井金属　　　　　17000　 +1465（　+9.4%）
8位 <9251>　ＡＢ＆Ｃ　　　　　 1180　　 +99（　+9.2%）
9位 <5016>　ＪＸ金属　　　　　 2129　+169.5（　+8.7%）
10位 <4971>　メック　　　　　　 5000　　+395（　+8.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2002>　日清粉Ｇ　　　　　 1416　-388.0（ -21.5%）
2位 <5902>　ホッカンＨＤ　　　 1800　　-415（ -18.7%）
3位 <7505>　扶桑電通　　　　　 1628　　-233（ -12.5%）
4位 <6820>　アイコム　　　　　 2900　　-320（　-9.9%）
5位 <5253>　カバー　　　　　　 1719　　-188（　-9.9%）
6位 <4316>　ビーマップ　　　　　890　　 -88（　-9.0%）
7位 <241A>　ＲＯＸＸ　　　　　711.3　 -63.7（　-8.2%）
8位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1354　-119.0（　-8.1%）
9位 <1328>　野村金連動　　　　14000　 -1225（　-8.0%）
10位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 1790　+170.0（ +10.5%）
2位 <5706>　三井金属　　　　　17000　 +1465（　+9.4%）
3位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　23960　 +1265（　+5.6%）
4位 <5019>　出光興産　　　　　 1150　 +51.5（　+4.7%）
5位 <8308>　りそなＨＤ　　　　 1572　 +46.5（　+3.0%）
6位 <8252>　丸井Ｇ　　　　　 3090.1　 +85.1（　+2.8%）
7位 <9005>　東急　　　　　　 1789.9　 +39.9（　+2.3%）
8位 <5803>　フジクラ　　　　　19600　　+315（　+1.6%）
9位 <1812>　鹿島　　　　　　　 5739　　 +75（　+1.3%）
10位 <6857>　アドテスト　　　　20130　　+255（　+1.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2002>　日清粉Ｇ　　　　　 1416　-388.0（ -21.5%）
2位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1354　-119.0（　-8.1%）
3位 <1801>　大成建　　　　　11396.5　-758.5（　-6.2%）
4位 <8267>　イオン　　　　　　 2289　-101.0（　-4.2%）
5位 <3659>　ネクソン　　　　　 3300　-116.0（　-3.4%）
6位 <9503>　関西電　　　　　　 2400　 -45.0（　-1.8%）
7位 <9104>　商船三井　　　　　 4309　　 -76（　-1.7%）
8位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 5666　　 -66（　-1.2%）
9位 <6702>　富士通　　　　　　 4228　　 -37（　-0.9%）
10位 <4506>　住友ファーマ　　 2085.1　 -17.4（　-0.8%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

