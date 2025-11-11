【中継】クマ出没で立入禁止 円山公園が初の全面閉鎖に 知らずに訪れる観光客も 札幌市中央区
クマの出没で１１月１１日に全面閉鎖した円山公園付近から中継です。
今見えているこちらの道路、奥に行きますと南一条いわゆる裏参道になります。
今私が立っている場所は円山公園の南側ということになります。
この場所なんですが、この道路を挟みまして野球場があります。
そして、そのすぐ横には山が見えるんですが、これが円山ということになりまして、そのふもとには自然豊かな歩道などもあるんですが、そこも今は閉鎖されて立ち入ることができません。
円山の入り口ともいえる円山公園なんですが、現在、人が立ち入ることはできません。
ぐるりと全面的にこのようにロープが渡してありまして、ところどころにその理由がこのように書かれたパネルがあります。
クマ出没注意公園内立ち入り禁止と書かれています。
先ほどぐるりと一周してみたんですが、人が入れる場所にはすべてロープが張られていまして、立ち入ることができないようになっています。
こうした措置は円山公園が始まって以来だということです。
２週間はこういった措置が続くと見られていますが、そのことを知らない方は、円山公園駅から来て入り口のところで立ち入れないことに気づいて、ぐるりと大きく迂回しながら北一条側を通って北海道神宮へと向かわれています。
円山公園内立ち入り禁止と言われる観光客の姿などもありました。
この時間も公園内には人はいません。
このあたり一帯でクマの目撃が相次いでいるんですけれども、今私が立っているこの場所からもほど近い１００メートルほど離れた北海道神宮の駐車場でも目撃がありました。
円山の付近一帯でクマの目撃が相次いでいて、時系列で見ると、このあたりに今立っています。
そして、円山動物園でおととい（9日）の日曜日、カメラにクマの姿が目撃されました。
そしておよそ１０センチの足跡も複数確認されています。
この緑豊かな森の地帯だけではなく、住宅街でも目撃がありました。
宮の森２条１１丁目付近では昨日（10日）の午後８時ごろにクマの姿が目撃され、およそ１１センチの足跡が複数目撃されています。
そして今日（11日）の朝もまたクマの姿が目撃され、クマの足跡、痕跡が確認されました。
円山西町１０丁目付近で午前８時ごろ、およそ１０センチの足跡が確認されたということで、おそらくこれは同一の個体ではないかとみられています。
今現在この円山公園なんですけれども、夕方の時間帯、いつもでしたら近所の方が散歩をする時間帯なんですが、静まり返っているという状況です。
この時間帯ですね、この季節見てみましても葉が落ちて非常に見通しがいいです。
下草などもほとんどありません。
ですからクマにとっては自分の姿が見られてしまう。
そういったクマはなるべく出てきたくないような状況だと思うんですが、それでも出てこざるを得ない何か理由があるのかなと思います。
これから暗くなってきます。
付近の方はくれぐれもご注意いただきたいと思います。